В глухой уральской деревушке теперь делают не только мёд для правительства, но и наволочки для IKEA

Гузель Санжапова, спасшая свердловскую деревню Малый Турыш от вымирания, занявшись производством мёда, заключила очередное деловое соглашение. На этот раз с IKEA.

Как сообщает 5 февраля портал E1, в отдалённом от Екатеринбурга населённом пункте будут делать лимитированные наволочки под названием «Отерстэлла» (со шведского — «восстановление»). В Малом Турыше, отметим, на сегодняшний день живёт менее сотни человек, и Санжапова стремится к тому, чтобы обеспечить работой всех желающих.

— Коллекция «Отерстэлла» создана с особой миссией — дать жителям удаленной уральской деревни возможность зарабатывать там, где они живут, не покидая родной дом, — сообщается на сайте магазина. Пока деревенские изделия будут продаваться только в одном столичном магазине.

Гузель рассказала журналистам портала, как ей удалось создать коллаборацию со шведским магазином.





— Это получилось в силу упорного труда и немножко — фантазии. На самом деле у нас задача — увеличивать количество рабочих мест в деревне разными способами. И в какой-то момент мы встретились с компанией IKEA и поняли, что у них есть конкретный запрос. Был четкий посыл, что это должно быть связано с текстилем. И мы подумали, что можем запустить текстильную мастерскую, так всё и сложилось, — подытожила Гузель.

Ранее правительство области пообещало закупить у деревни Малый Турыш мёд и чай. Вскоре там должен появиться современный общественный центр. На его строительство помогала собирать деньги группа «Чайф». А сама Гузель в 2018 году вошла в список ста выдающихся людей России.