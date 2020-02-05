В больницы доставлены 120 человек, находившихся на борту развалившегося в Стамбуле лайнера

В больницы доставлены 120 человек, находившихся на борту развалившегося в Стамбуле лайнера, заявил губернатор города Али Ерликая, ранее сообщалось о 52 госпитализированных раненых.

Как пишет агенство Анадолу, глава админстрации добавил, что состояние большинства из пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Губернатор Стамбула: В близлежащие больницы госпитализированы 120 пострадавших при инциденте в аэропорту Сабиха Гёкчен — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 5, 2020





Ка сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан, на борту самолета находились 177 пассажиров (включая двоих детей) и шестеро членов экипажа. Предварительая причина жесткой посадки лайнера – неблагоприятные погодные условия.

Самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту Сабиха Гёкчен, где случился авиаинцидент, перенаправляются в аэропорт «Стамбул». Как сообщили в авиакомпании Turkish Airlines, в связи с произошедшим национальный авиаперевозчик отменил все рейсы в аэропорту Сабиха Гёкчен.

Ранее генконсульство РФ в Стамбуле сообщало о том, что по предварительной информации, россиян на борту этого самолета не было.