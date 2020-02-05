СКК не смог отбиться от претензий «Матрешки» за Дженнифер Лопес. Это был не обычный концерт

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ГУП «Петербургский СКК» на решение арбитража по делу о концерте Дженнифер Лопес. Ранее первая инстанция постановила взыскать с предприятия 2,4 млн рублей в пользу ООО «Матрешка Концертс».

Решение апелляции опубликовано на сайте арбитража 5 февраля. Напомним, «Матрешка концертс» как организатор концерта певицы и СКК заключили договор в начале июня. Из 7,2 млн рублей, которые «Матрешка» должна была получить из выручки от продажи билетов, СКК перечислил ей только 4,5 млн. 18 ноября суд постановил взыскать с ГУП еще 2,4 млн рублей, а 18 декабря – наложил обеспечительные меры в виде ареста на счета СКК. Сейчас ГУП «Петербургский СКК» находится в стадии ликвидации, так как сам спортивно-концертный комплекс передан концессионеру на реконструкцию.

Как известно, 31 января начальный этап в виде демонтажа кровли пошел не по плану: здание обрушилось, при этом погиб рабочий Матвей Кучеров. Возбуждено уголовное дело. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, "то, что эксплуатация здания СКК может быть небезопасной для находящихся в нем людей стало понятно в конце июня, когда было выписано соответствующее предписание МЧС, а прокуратура затребовала устранения выявленных замечаний". При этом концерт Дженнифер Лопес спокойно состоялся 11 августа.



