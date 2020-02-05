МИД РФ: Россиян нет среди пассажиров развалившегося самолета в Стамбуле

Россиян по предварительной информации, нет среди пассажиров развалившегося при посадке самолета в Стамбуле, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле вечером 5 февраля в Фейсбук.

"По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров самолета не было, – говорится в заявлении дипмиссии. – На борту находился 171 пассажир и 6 членов экипажа, их удалось эвакуировать. 52 человека ранено, все они доставлены в близлежащие больницы".

Между тем Керем Гюн, главный врач одной из больниц, куда доставили пострадавших, подтвердил в эфире турецкого телеканала NTV, что в их медицинское учреждение поступили двое иностранцев. Он не уточнил их гражданство, но отметил, что их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что пассажирский лайнер загорелся на взлётно-посадочной полосе в Стамбуле, самолёт прилетел в столицу Турции из Измира. Во время посадки что-то пошло не так, и воздушное судно выехало за пределы полосы, врезавшись в ограждение. После лайнер загорелся.



