Родители 16-летней Милены судятся с РЖД. После ее гибели петербуржцы начали войну за безопасный переход на Туристской улице

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал иск родителей Милены Степанян к Российским железным дорогам. Они требуют компенсировать моральный вред, связанный с гибелью дочери на легендарном и стабильно смертельном переходе Туристской улицы.

Иск Татьяны и Ваграма Степаняна зарегистрирован 5 февраля, следует из картотеки Приморского райсуда. Дата символична – 16-летнюю Милену поезд сбил ровно три года назад.

Мать погибшей Татьяна Степанян отказалась уточнять «Фонтанке» сумму иска. «На такие вопросы я не буду отвечать, особенно связанные с деньгами», – пояснила она.





Трехлетнюю паузу Степанян объяснила лечением от пережитого стресса: «Гибель дочери не прошла бесследно».

По практике, родственники погибших заявляют иски о компенсации морального вреда до десяти миллионов рублей. Результаты могут кратно отличаться от ожиданий. Например, в 2018 году родственники потребовали от РЖД 3 млн рублей за сбитого на переходе в подмосковном Зеленограде, им присудили 30 тысяч. По Гражданскому кодексу, монополия как владелец источника повышенной опасности несет ответственность за причиненный вред независимо от наличия вины, но грубая неосторожность пострадавшего автоматически уменьшает размер компенсации.

Кроме морального вреда, Степаняны имеют право возместить имущественный ущерб, в том числе трехлетнее лечение Татьяны, похороны Милены и поминальные обеды. Размер компенсации зависит от количества приглашенных персон.

По мнению РЖД, переход на Туристской целиком соответствует требованиям безопасности. С ними не согласны местные жители, методично попадающие под колеса поездов. После гибели Милены Степанян пользователи соцсетей развернули кампанию по переоборудованию перехода, но у городских властей на этот счет альтернативное мнение.