Следственный комитет ищет откаты в администрации Калининского района

Следственный комитет Петербурга обыскивает кабинеты чиновников администрации Калининского района. Непрошенные гости пришли и к бизнесмену, работающему на районных контрактах по школам. «Фонтанка» узнала, что полицейские давно наблюдали за ситуацией, а задержали подозреваемых 5 февраля.

По информации нашего издания, к вечеру среды оперативники «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД задержали начальника сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений Светушкову и бизнесмена Александра Фильчагина. Неприятность произошла на Полюстровском проспекте, где они и встретились.

По данным «Фонтанки», чуть позже полицейские поехали к ним с обысками в квартиры. После этого, следственные мероприятия начались в компании «Петро Строй» на Краснопутиловской улице и в здании администрации Калининского района.

Как известно на данный момент, что в Следственном комитете возбуждено два уголовных дела. В отношении Светушковой – шестая часть 290 статьи – «получение взятки». В отношении Фичагина – пятая часть статьи 291 – «дача взятки». Заметим, при таких обстоятельствах, привлечение предпринимателя нетипично, так как в принятой практике коммерсанты чаще подконтрольно оперативным службам передают деньги.





По данным «Фонтанки», наблюдение, да и, разумеется, прослушивание их телефонов шло уже минимум несколько месяцев. Так, например, в уголовном деле задокументирован эпизод в 8 миллионов рублей, переданных от бизнесмена – чиновнице. По версии СК, это были типичные откаты, а как в таких случаях пишется в постановлениях о возбуждении уголовного дела, «за лоббирование интересов коммерческой организации и общее покровительство». По предварительным данным, суммы составляли 10 процентов от контрактов по ремонту детских садов и школ.

«Фонтанка» посмотрела на участие компаний Александра Фильчагина в контрактах администрации Калининского района.

По данным СПАРК, бизнесмен до марта 2018 года владел компанией «Петро-Строй». Реальная гармония у этого предприятия с Калининским районом выпала на 2012-2016 годы: тогда едва ли весь объем контрактов «Петро-Строя» – а он колебался от 60 млн до 90 млн — приходился на Калининские бюджетные учреждения. Выручка компании по итогам 2017 года составила 64 млн. Сегодня компания находится в стадии ликвидации, но у Фильчагина есть и другая компания «Мега Строй Сервис».

Насколько можно судить, именно она приняла районную вахту. В 2017-2019 годах «Мега Строй Сервис» заключил более 100 контрактов (с разбивкой по годам — на 44 млн, на 60 млн и 114 млн рублей). Почти все – с лицеями, школами, детсадами и собственно администрацией Калининского района. Регулярным противником компании на конкурсах является «Строй-Престиж» Александра Целина, однако ему в 2019 году досталось лишь 14 контрактов на 10 млн.

По данным «Фонтанки», следствие задерживает на двое суток и Фильчагина и Светушкову.