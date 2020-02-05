«Петербуржцы всецело сопереживают народу Китая». Беглов написал письмо генконсулу КНР с пожеланиями выздоровления жителям Поднебесной

Соболезования от имени правительства Петербурга и всех жителей города в адрес генконсула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Искренние слова сочувствия и поддержки всем, в чьих семьях от коронавирусной инфекции умерли родные. Желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим», – просил передать жителям Поднебесной глава Петербурга, говорится в сообщении пресс-служба администрации северной столицы.



«В эти тяжелые дни петербуржцы всецело сопереживают народу Китая. Убежден, что благодаря решительным действиям центральных и местных властей в максимально короткие сроки удастся стабилизировать обстановку. Эта чрезвычайная ситуация продемонстрировала сплоченность и самоотверженность китайского народа перед лицом беды», – уверен Александр Беглов.







Губернатор Петербурга напомнил, что Китай – давний друг и надежный партнер Санкт-Петербурга. А также, что взаимодействие с КНР привело к значительным результатам в торгово-экономической и гуманитарной сферах:







«Уверен, никакие обстоятельства не смогут повлиять на темпы нашего сотрудничества».









