Приморское шоссе ограничат до начала апреля для прокладки электрокабеля
С 8 февраля в Петербурге из-за работ ограничат движение по Приморскому шоссе. Кроме того, перекрытие на Чугунной улице продлевают до середины осени, а на Менделеевской – до конца лета.
Как сообщает 5 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, ООО «ТЕСЛА» возобновляет работы по прокладке газопровода в Калининском районе. В связи с этим перекрытие направления движения по Чугунной улице от Арсенальной улицы к Мендеевской продлевается до 6 октября.
Также до 14 августа останется закрытым направление движения по Менделеевской улице от Чугунной улицы к Литовской улице. Объезд предусмотрен по маршруту: Чугунная улица, Полюстровский проспект, Менделеевская улица, Литовская улица.
С 8 февраля по 8 апреля для прокладки электрокабеля ПАО «Ленэнерго» ограничит движение по Приморскому шоссе и некоторых улицах в поселке Лисий Нос.
Ограничения:
- на четной стороне Приморского шоссе от Дуговой улицы до Коннолахтинского проспекта;
- на перекрестке Новоцентральной улицы и Дуговой улицы в поселке Лисий Нос;
- на Пограничной улице от Морского проспекта до улицы Электропередач в Лисьем Носу;
- на улице Электропередач от Пограничной улицы до улицы Черная Речка, включая перекресток с Пограничной, в Лисьем Носу;
- на Морском проспекте от Мариинского проспекта до Стрелковой улицы в Лисьем Носу.
Перекрытия:
- с 8 февраля по 8 апреля – на Пограничной улице у Морского проспекта в Лисьем Носу.