Приморское шоссе ограничат до начала апреля для прокладки электрокабеля

С 8 февраля в Петербурге из-за работ ограничат движение по Приморскому шоссе. Кроме того, перекрытие на Чугунной улице продлевают до середины осени, а на Менделеевской – до конца лета.

Как сообщает 5 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, ООО «ТЕСЛА» возобновляет работы по прокладке газопровода в Калининском районе. В связи с этим перекрытие направления движения по Чугунной улице от Арсенальной улицы к Мендеевской продлевается до 6 октября.

Также до 14 августа останется закрытым направление движения по Менделеевской улице от Чугунной улицы к Литовской улице. Объезд предусмотрен по маршруту: Чугунная улица, Полюстровский проспект, Менделеевская улица, Литовская улица.





С 8 февраля по 8 апреля для прокладки электрокабеля ПАО «Ленэнерго» ограничит движение по Приморскому шоссе и некоторых улицах в поселке Лисий Нос.

Ограничения:

на четной стороне Приморского шоссе от Дуговой улицы до Коннолахтинского проспекта;

на перекрестке Новоцентральной улицы и Дуговой улицы в поселке Лисий Нос;

на Пограничной улице от Морского проспекта до улицы Электропередач в Лисьем Носу;

на улице Электропередач от Пограничной улицы до улицы Черная Речка, включая перекресток с Пограничной, в Лисьем Носу;

на Морском проспекте от Мариинского проспекта до Стрелковой улицы в Лисьем Носу.

Перекрытия: