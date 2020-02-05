Обвиняемые по делу о растрате в «Метрострое» остались в СИЗО. Под домашний арест отпустили только гендиректора компании

Дзержинский районный суд продлил арест гендиректору ООО «БТР» Анатолию Болотову и гендиректору филиала УПТК ОАО «Метрострой» Олегу Кузьменко. Николай Александров, занимающий пост главы «Метростроя», которого следствие считает их подельником, уже дома.

Информацию о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу распространила 5 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. И Болотов, и Кузьменко просили о домашнем аресте, однако их суд не услышал, в СИЗО они останутся до 6 апреля.

Ранее, напомним, Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения гендиректору «Метростроя» Николаю Алексанрову . После полутора месяцев в следственном изоляторе его отпустили под домашний арест.

Александров был задержан 10 декабря 2019 года вместе с Олегом Кузьменко и Анатолием Болотовым. По версии следствия, они вступили в сговор и заключили договор на поставку щебня для строительства станций фиолетовой линии метро. Стоимость контракта составила 178 млн рублей, эта сумма ушла со счета «Метростроя» на счет БТР в 2017 году. Болотов якобы перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко, щебень не был поставлен.

Задержание про делу о растрате произошло на фоне попыток Смольного получить контроль надо компанией. После того, как Александров был арестован, совет директоров предприятия назначил исполняющим его обязанности бывшего председателя КРТИ Сергея Харлашкина. Вскоре он сообщил, что «Метрострой», если останется на рынке, будет находиться под контролем города. В то же время Николай Александров пока от своей должности не отрешен; 20 февраля акционеры должны рассмотреть вопрос прекращения его полномочий.



