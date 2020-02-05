Француз после любовной ссоры попал в больницу со стрелой в голове

Врачи Реймса помогли самому необычном пациенту в их практике: к ним доставили мужчину с арбалетной стрелой в голове.

Выстрелу предшествовала любовная драма, сообщают 5 февраля РИА Новости со ссылкой на телеканал France 3.



«Стрела вошла в голову в районе подбородка, в том месте, где начинается язык. Как видно на рентгеновском снимке, она прошла насквозь через весть череп и вышла посреди лба. До приезда спасателей мужчина оставался в сознании, медики установили, что пациент не проявляет неврологических симптомов, а его рана не кровоточит. Серьезным неудобством от инородного предмета стала невозможность открыть рот – стрела пробила дно ротовой полости и вызвала сильный мышечный спазм», – сообщает агентство.







После того, как пациента обезболили, врачи разрезали стрелу и извлекли ее из головы. Операция длилась несколько часов, потом двое суток мужчину наблюдали в реанимационном отделении. А затем в отделении психиатрии он провел еще 72 часа.







