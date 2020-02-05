«Теплосеть» завершает аварийные работы у Океанариума. Движение открыто

Работы по устранению дефекта трубы, отразившегося на целостности асфальтового покрытия Подъездного переулка, к 19.40 среды, 5 февраля, позволили открыть движение.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», ограничения движения, которые ранее были в районе аварии, сняты. Движение восстановлено. Воду из ямы откачали, а все работы на поврежденном участке трубы обещают закончить к 17 часам 6 февраля.

Подъездной переулок затянуло плотным паром из-за прорыва в районе дома 13 около 16 часов. По счастью, никто не пострадал.







