Моду на седину насильно вводят в Туркменистане. Мужчинам старше 40 запретили красить волосы в любой цвет, кроме серебристого

В государственные учреждениях и предприятиях Лебапского велаята страны мужчинам в возрасте от 40 лет запретили красить волосы в чёрный цвет. А тем, у кого седины нет, как сообщает 5 февраля радио «Азатлык» требуют придать им седой оттенок.



«Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, велели вернуть естественный цвет волос. Это требование появилось 1 февраля», – сообщил 4 февраля корреспондент, работающий анонимно по соображениям безопасности.







Пока речь идет об устном указании и объясняют это «поседевшими волосами» президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее, как увереят радио Бердымухамедов сам красил волосы в чёрный цвет и от работников заведений, которые он посещал, требовали скрывать седину под чёрной краской, а теперь требуют совершенно обратное.





Напомним, что в июле 2018 года государственные медиа в Туркменистане неожиданно явили президента Бердымухамедова в новом имидже с седыми волосами. До этого президент был известен тем, что красил свою шевелюру в чёрный как смола цвет.



