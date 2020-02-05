Особняк Игеля на Каменноостровском отдали инвестору. Его отреставрируют под гостиницу

Смольный заключил концессионное соглашение с компанией «Асгард», которая восстановит заброшенный особняк Игеля на Каменноостровском проспекте. После ремонта в здании откроется гостиница. Об этом 5 февраля сообщил комитет по инвестициям Петербурга.

Концессию заключили на 49 лет. По условиям соглашения, инвестор привлечет на реализацию проекта не менее 302 млн рублей. Право собственности на здание город сохранит за собой.

Сейчас литеры А и В дома 58-60 по Каменноостровскому проспекту заброшены и находятся в удручающем состоянии. После реставрации в особняке откроется гостиница на 48 номеров классом не ниже трех звезд.

Переданные «Асгарду» здания – это объекты культурного наследия «Усадьба Игеля Э. Г.» и «Дом А. Е. Вяземского и здание механической мастерской Р. М. Ветцера».







