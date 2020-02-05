«Не позволяет достичь баланса». Ginza Project объяснили, почему передумали создавать фудхолл в оранжереях Таврического сада

Ginza Project не стала участвовать в конкурсе на реконструкцию оранжерей Таврического сада из-за смещения фокуса проекта «в сторону большей социально-культурной направленности». Об этом сообщил партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков.

О намерении отдать бизнесу оранжереи Таврического сада Смольный объявил весной 2019 года. Именно Ginza Project первой проявила интерес к заброшенному пространству и разработала концепцию его реконструкции, сказал топ-менеджер. Но в итоге на конкурс заявилась всего одна компания — Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома», сообщил комитет по инвестициям 5 февраля.

Увеличение выставочных и культурных площадей, прописанное в конкурсной документации, увеличивает финансовую нагрузку на инвесторов и не позволяет достичь баланса между коммерческой и социальной функциями, отметил Максим Ползиков. «Значимое изменение параметров проекта повлекло за собой изменение экономической эффективности и гарантий окупаемости, что может лишить возможности реализовать наш исходный замысел в полной мере. Взвесив все "за" и "против", мы приняли решение не участвовать в этом конкурсе», – сказал он.

При этом в Ginza Project рады, что запустили процесс обновления оранжерей Таврического сада. «Этот опыт подталкивает нас к новым инициативам, над которыми мы работаем уже сейчас», – сказал Максим Ползиков. Ранее стало известно о планах компании организовать фудхолл в ТЦ «Меркурий» в Приморском районе.



