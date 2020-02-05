Индийская полиция борется с торопыгами с помощью детектора шума

Дорожная полиция индийского города Мумбаи оборудовала светофоры, установленные на 10 наиболее оживленных перекрестках города, детекторами шума. С их помощью полицейские собираются бороться с привычкой местных нетерпеливых водителей громко сигналить в ожидании зеленого сигнала.

Теперь чем больше водители нажимают на клаксоны, тем дольше будет гореть красный свет. Как пишет Mid-Day, при достижении уровня шума в 85 децибел светофор автоматически сбрасывает счетчик времени запрещающего сигнала.

Анонсировала свое технологичное нововведение полиция Мумбаи тоже технологично, опубликовав в Twitter ироничное видео. В нем водителей заверяют, что сколько бы они ни сигналили, зеленый свет не загорится быстрее, а наоборот: отныне чем тише себя ведешь, тем быстрее проедешь.





Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH — Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020

Мумбаи (ранее известный, как Бомбей) находится на четвертом месте в мировом рейтинге по загруженности дорог после Бангалора, филиппинской столицы Малины и колумбийской Боготы. Москва и Подмосковье занимают в этом рейтинге автомобильных пробок почетное шестое место, пропустив вперед еще один индийский город – Пуна.

Понятно, что в таких условиях даже наличие светофора не означает беспрепятственный и быстрый проезд перекрестка. Такое мы и в Петербурге наблюдаем каждый день: светофор не гарантирует, что вам не придется довольно долго точать в пробке перед ним, пока дождетесь своей очереди, особенно если время горения зеленого достаточно короткое.

Так что нетерпение индийских водителей вполне понятно. Однако, нажимая на клаксон, водители не только создают дополнительное шумовое загрязнение и без того шумной городской среды, но и нервируют окружающих, нагнетают стресс и в целом увеличивают хаос на дорогах, считают полицейские.





Опыт Мумбаи уже собирается перенимать и мировой лидер по автомобильным пробкам Бангалор. В нем тоже собираются устанавливать подобные системы, правда, местная полиция высказывает опасения, что это может вызвать дополнительное раздражение некоторых водителей и провоцировать их проезжать перекрестки, не дожидаясь зеленого сигнала.