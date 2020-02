Индийская полиция борется с торопыгами с помощью детектора шума

Дорожная полиция индийского города Мумбаи оборудовала светофоры, установленные на 10 наиболее оживленных перекрестках города, детекторами шума. С их помощью полицейские собираются бороться с привычкой местных нетерпеливых водителей громко сигналить в ожидании зеленого сигнала.

Теперь чем больше водители нажимают на клаксоны, тем дольше будет гореть красный свет. Как пишет Mid-Day, при достижении уровня шума в 85 децибел светофор автоматически сбрасывает счетчик времени запрещающего сигнала.

Анонсировала свое технологичное нововведение полиция Мумбаи тоже технологично, опубликовав в Twitter ироничное видео. В нем водителей заверяют, что сколько бы они ни сигналили, зеленый свет не загорится быстрее, а наоборот: отныне чем тише себя ведешь, тем быстрее проедешь.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020