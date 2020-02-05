«Яндекс» вернул пользователям «Дзен» и такси с почтой

Интернет-компания заявила о том, что смогла полностью восстановить работу сервисов после сбоя, который произошел днем 5 февраля.

Как сообщает пресс-служба поисковика, к 19 часам все пользователи «Яндекса» могут без проблем пользоваться всеми сервисами.

Информация о том, что у пользователей, преимущественно в европейской части России, пропал доступ к ряду сервисов «Яндекса» стала поступать с 16 часов. Чаще всего жаловались на неполадки приложений «Яндекс.Такси», почтового сервиса и платформы «Яндекс.Дзен».







