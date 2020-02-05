В Петербурге закрывают дамбу. Ночь грозит наводнением

Все затворы дамбы в Петербурге закроют из-за угрозы наводнения. Об этом 5 февраля сообщается на сайте дирекции Комплекса защитных сооружений.

Отмечается, что водопропускные отверстия закроются в восемь вечера и пробудут в таком состоянии до четырёх утра или дольше — в зависимости от погоды. В этот раз судопропускное сооружение С-1, которое раньше не трогали, тоже заблокируют. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру останавливается по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

В ночь с 5 на 6 февраля Петербург и область ждёт метель со снегом. Порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду.



