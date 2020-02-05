Финляндия хочет заставить отцов ухаживать за младенцем наравне с матерью. Система пособий подорожает на 100 млн евро

Правительство Финляндии представило 5 января реформу так называемых «семейных отпусков», которая ещё больше уравняет в правах отцов и матерей и вообще сделает формулировки закона гендерно нейтральными. Даже в релизе о поправках нет слов «женщина», «мужчина», «отец», «мать», зато есть «беременный родитель».

«Эта реформа – возможность выстроить модель семейного отпуска в соответствии с современной концепцией семьи», – поясняют власти. В министерстве надеются изменить и отношение общества и, в частности, работодателей к семейным обязанностям.

Общее количество дней отпуска по уходу за ребёнком увеличится с 11,5 до 14 месяцев. Пособия больше не будут выплачивать по гендерному признаку. Квота для каждого родителя составит 164 дня, т.е. примерно 6,6 месяца. Каждый из них сможет отдать своему партнёру не более 69 дней из своей квоты. Необязательно, чтобы один супруг брал свои 6,6 месяца, а затем второй – свои 6,6 месяца. Схема может быть гибкой – положенный период позволят разбить на несколько временных отрезков. Кроме того, один месяц полагается биологической матери.

Сейчас длина материнского отпуска составляет около 4,2 месяца. Отцам полагается отпуск в 2,2 месяца (isyysvapaa). Кроме того, родители могут делить между собой отпуск длиной в 6 месяцев. По статистике, финские отцы используют лишь половину отпущенного по закону отпуска по уходу за новорожденным, пишет Yle.





«Реформа отпуска по уходу за ребёнком – это государственная инвестиция в будущее детей и благополучие семей. Реформа станет серьезным изменением в отношениях, поскольку улучшит равенство между родителями и облегчит жизнь в разных семьях, – заявила министр здравоохранения социальной сферы Айно-Кайса Пеконен. – делить родительские обязанности в повседневной жизни будет проще, и отношения между родителями и ребенком будут укрепляться с раннего детства».

Новая модель увеличит траты на пособия по уходу за ребёнком на 100 млн евро.

Сейчас рабочая группа прорабатывает реформу. Она вступит в силу не раньше 2021 года.

О том, как в Северных странах отцов стимулируют проводить больше времени с младенцами, читайте в материале «Фонтанки».