Доброе дело
На Общероссийский детский телефон доверия за год позвонили почти 900 тыс. раз
На номер Общероссийского детского телефона доверия в 2019 году позвонили около 900 тысяч раз. Такие данные приводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данные собирались во всех регионах страны.
За помощью обращались дети, подростки, родители, родственники и педагоги, пишет АСИ. Больше всего звонков было в Сибирском федеральном округе – более 205 тысяч. В Приволжском федеральном округе чуть меньше – 170 тысяч звонков, в Центральном – 151 тысяча. В Кемеровской области на телефон доверия звонили более 70 тысяч раз, в Челябинской области было зафиксировано 55 тысяч звонков, в Московской и Оренбургской областях – 40 тысяч. Столько же раз за помощью к специалистам обратились петербуржцы.
По мнению аналитиков телефона доверия, эти цифры говорят не о проблемности того или иного региона, а об его осведомленности насчёт психологической поддержки, которую им могут оказать по Общероссийскому детскому телефону доверия.
Больше половины обращений поступило от детей и подростков – 462 тысячи. В основном они сталкиваются с проблемами во взаимоотношениях со сверстниками. Далее следуют проблемы в отношениях с родителями и переживания по поводу учёбы, экзаменов и поступления в университет.
Часто во время разговоров с психологами дети и подростки упоминали жестокое обращение дома, в школах, на улице и травлю в сети Интернет. Более 8,5 тысяч раз звонили с намерением покончить жизнь самоубийством.
Отмечается, что становится заметной тенденция среди подростков не просто жаловаться по телефону, а звонить действительно с надеждой на помощь в разрешении конфликта.
Родителей и других взрослых беспокоят проблемы, так или иначе связанные с ребёнком: с его воспитанием, самоопределением, будущим.
Справка:
Детский телефон доверия – проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он начал работу в сентябре 2010 года. Сейчас номер 8-800-2000-122 работает в 85 субъектах РФ, в 68 регионах – круглосуточно. Позвонить можно как с мобильного, так и со стационарного телефона. Помощь психологов-консультантов предоставляется анонимно, конфиденциально и бесплатно. За 10 лет на телефон доверия поступило более 9,5 млн обращений от детей и их родителей.