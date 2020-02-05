На Общероссийский детский телефон доверия за год позвонили почти 900 тыс. раз

На номер Общероссийского детского телефона доверия в 2019 году позвонили около 900 тысяч раз. Такие данные приводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данные собирались во всех регионах страны.

За помощью обращались дети, подростки, родители, родственники и педагоги, пишет АСИ. Больше всего звонков было в Сибирском федеральном округе – более 205 тысяч. В Приволжском федеральном округе чуть меньше – 170 тысяч звонков, в Центральном – 151 тысяча. В Кемеровской области на телефон доверия звонили более 70 тысяч раз, в Челябинской области было зафиксировано 55 тысяч звонков, в Московской и Оренбургской областях – 40 тысяч. Столько же раз за помощью к специалистам обратились петербуржцы.

По мнению аналитиков телефона доверия, эти цифры говорят не о проблемности того или иного региона, а об его осведомленности насчёт психологической поддержки, которую им могут оказать по Общероссийскому детскому телефону доверия.

Больше половины обращений поступило от детей и подростков – 462 тысячи. В основном они сталкиваются с проблемами во взаимоотношениях со сверстниками. Далее следуют проблемы в отношениях с родителями и переживания по поводу учёбы, экзаменов и поступления в университет.

Часто во время разговоров с психологами дети и подростки упоминали жестокое обращение дома, в школах, на улице и травлю в сети Интернет. Более 8,5 тысяч раз звонили с намерением покончить жизнь самоубийством.

Отмечается, что становится заметной тенденция среди подростков не просто жаловаться по телефону, а звонить действительно с надеждой на помощь в разрешении конфликта.

Родителей и других взрослых беспокоят проблемы, так или иначе связанные с ребёнком: с его воспитанием, самоопределением, будущим.