Симферополь будет мыться только по выходным. Крыму не хватает воды

Имеющейся воды в хранилищах, которые питают Симферополь, хватит лишь на 100 дней. В связи с этим местные власти составили график, по которому будут подаваться ресурсы. Об этом 5 февраля после совещания сообщила глава города Елена Проценко на своей странице в Facebook.

«Горячей водой жители Симферополя смогут пользоваться только в выходные, холодной — ежедневно, но только утром и вечером», – уточнила чиновница, отметив, что график начнет действовать с 10 февраля.

Мэр города также попросила жителей бережно относиться к воде. В свою очередь, симферопольцы обеспокоены грядущим туристическим сезоном и распространением инфекционных заболеваний из-за сухих кранов.

До присоединения Крыма к России около 85% воды полуостров получал из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После Киев перекрыл канал. Затем Россия частично решила проблему, подведя к каналу русло речки Биюк-Карасу, но этого, видимо, оказалось недостаточно. Из-за осушения канала, напомним, крымчане лишились в 2014 году урожая риса.



