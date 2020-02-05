Старый новый директор сосчитает квитанции петербуржцам. ВЦКП снова возглавил Василий Федотов

Василий Федотов назначен гендиректором ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» вместо Михаила Корягина. Это обратная рокировка.

Информацию о назначении Федотова «Фонтанке» подтвердили 5 февраля в жилищном комитете. Он уже возглавлял ВЦКП в 2012–2016 годах, после чего с ним не продлили контракт. Его место тогда занял Михаил Корягин, который пришел в предприятие из Дирекции единого заказчика жилищно-коммунальных услуг города Химки Московской области. Сейчас ситуация повторяется в зеркальном варианте: Корягин не уволен, у него также закончился контракт.

ВЦКП является крупнейшей в Санкт-Петербурге организацией, специализирующейся на расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На нее приходится порядка 70% лицевых счетов в городе, именно ВЦКП рассылает «розовые квитанции». При этом предприятие попало в перечень ГУП, которые, по мнению антимонопольщиков, должны сменить организационную форму.



