«Тучков буян» впишут в 6 млрд. Ждут вау-эффекта, но просят помнить — вы в Петербурге

Будущий образец мирового произведения ландшафтного искусства на набережной Малой Невы загнали в рамки техзадания. В нем написано, что можно и нельзя нафантазировать в парке «Тучков буян».

фрагмент технического задания для разработки архитектурно-ландшафтной концепции парка «Тучков буян»

Командам, которые разработают концепции парка «Тучков буян», представили техническое задание. От документа веет опасениями, как бы пространство не получилось атипичным для центра Петербурга – не перекрыло панорамы, не вылезло из цветовой гаммы, не нарушило исторического контекста. Одновременно от разработчиков ждут, ни много ни мало, произведения ландшафтного искусства, которым не стыдно будет похвалиться всему миру. Фантазии просят ограничить суммой в 6 млрд рублей.

На первый взгляд обсуждение будущего парка с горожанами, которое проводилось в рамках встреч «Друзей парка «Тучков буян», нашло отклик в техзадании. В частности, в разделе главных вызовов указано, что разработчикам предстоит найти баланс между разными категориями посетителей, например местными жителями, с одной стороны, а также туристами и горожанами из других районов – с другой. При этом «центральное расположение и высокий туристический поток в Санкт-Петербурге не должны сместить фокус проектирования на запросы массовых туристов». Кроме того, там прописаны приоритет природы и кулуарность, самые распространенные пожелания участников встреч.

Не исключено, что строительство парка будет вестись поэтапно. В этом случае приоритет за территориями, прилегающими к театру танца Бориса Эйфмана, так как его открытие запланировано на 2021 – 2022 годы. В общей сложности, непосредственно на реализацию парка, за исключением изысканий и проектных работ, планируется потратить 6 млрд рублей с учетом НДС.

В задании есть ряд обязательных объектов, которые проектировщикам предстоит отобразить в концепции. Так, доля озеленения территории должна составлять не менее 70% от его общей площади. От авторов ждут систему открытых зеленых пространств – «от небольших лужаек для уединенного тихого отдыха до полян средних размеров, предназначенных для социального взаимодействия». Большие пространства не приветствуются. Поляны зимой должны трансформироваться в катки или площадки для других зимних видов активностей.





Приоритет в первую очередь отдается местной флоре, которая к тому же не требует «сложного ухода». Так что растений-диковинок ждать не приходится. В списке рекомендуемых: вечнозеленые сосны, ели, пихты, туи, а также березы, клены, дубы, ивы, рябины, липы, вязы и прочее. Конкурсантам, в свою очередь, нужно учесть, как зеленая составляющая парка будет выглядеть в разные времена года.

Техническое задание противоречит сказанному накануне членом жюри и председателем комитета по градостроительству Владимиров Григорьевым: от «Тучкова буяна» ждут, что он будет, по крайней мере, не хуже «Зарядья». В ТЗ, в свою очередь, ставится куда более амбициозная задача: «Парк должен стать образцовым произведением мирового ландшафтного дизайна». И здесь же авторам рекомендуют «обратиться к традиционным для Санкт-Петербурга ландшафтно-композиционным приемам»: сохранение панорам, раскрытие видов на архитектурные доминанты, многорядные аллеи и плотные группы высоких кустарников, которые нарушают контуры полян. В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов говорит, что это правильное ограничение. «Санкт-Петербург, безусловно, город панорам и ярких пространств, при этом тесно связанный со своей историей и традициями. Не вижу проблем в таких ограничениях», – говорит эксперт.

«Была ясно обозначена позиция губернатора – сделать очень яркий, заметный на международном уровне проект. Но в техзадании эти амбиции совершенно не видны. Контекст отражен нечетко: мы хотим некое нетрадиционное содержание в традиционных формах, – комментирует архитектурный критик Мария Элькина. При этом сама по себе идея, что это задание – больше ландшафтное, чем архитектурное, утопична, говорит эксперт. – В представлениях о прекрасном это, может, и так, но в реальности на этом участке нужно решать множество архитектурных и градостроительных задач».

В ориентировочном перечне многофункциональных площадок, которые должны появиться в парке, – амфитеатр на 400 человек, место для гидротехнических сооружений, например фонтанов и инсталляций, и смотровая площадка.

В числе рекомендуемых построек названы многофункциональный павильон с пространством для проведения мероприятий численностью до 250 человек, сценой, пространством-трансформером. А также оранжерея общей площадью в 1,5 тыс. кв. м. Как бы некоторые горожане ни высказывали протесты против любой фуд-зоны, включая и «кофе с собой», техзадание предусматривает фуд-маркет, ресторан, кафе, небольшие кофейни и булочные.

По желанию разработчики могут продумать, как использовать в составе парка здание пеньковых складов. Их, как стало известно в декабре, управление делами президента передаст Петербургу.

Уже сейчас понятно, что парк будет исключительно пешеходным. Для велосипедной инфраструктуры отведено место на периферии — по набережной, которой предстоит стать променадом, и проспекту Добролюбова. Кроме того, конкурсантам предстоит вписать ее в формируемую в городе систему маршрутов. Площадь Академика Лихачева рассматривается как один из главных входов в парк и транзитное звено с существующими пешеходными маршрутами. Сама площадь может стать как частью «Тучкова буяна», так и остаться обособленной территорией. Но пешеходные переходы будут точно.

Зоны активного отдыха предусмотрены для детей до 4 лет, до 9 лет, подростков и людей старше 14. Типовых детских и игровых площадок в парке не будет, вместо них некие интерактивные элементы.

Разработчикам дали добро на создание причала на набережной Малой Невы. Рекомендуемые габариты — 10 на 90 метров, где смогут швартоваться до трех экскурсионных прогулочных судов и «Метеор». Участок набережной парка не является объектом культурного наследия, что с точки зрения закона развязывает архитекторам руки. С другой стороны, конкурсантов призвали блюсти принципы оформления исторических набережных города, включая как материалы, так и цветовые решения. Регламент обустройства спусков к воде жесткий: они должны быть организованы по аналогии со спусками на исторических набережных.

Подземный паркинг – наследие времен, когда на Петроградской стороне строили судебный квартал, это данность, с которой критикам придется смириться. К слову, почти из 10 га будущего парка более 60% занято бетонными фундаментами несостоявшихся зданий. От участников конкурса ждут предложений, как можно рационально использовать это «наследство».

Наличие паркинга — еще одно ограничение для авторов концепций. Сооружение занимает заметную часть территории, 2 га, и класть грунт над ним можно в ограниченных количествах. Что, в свою очередь, диктует и выбор растений. Над парковкой рекомендуется разбить поляны и лужайки, зонированные с помощью клумб, кустарников и сухих фонтанов. Высокие деревья над паркингом не вырастут.

Отдельный момент — защита от ветра, который продувает территорию со стороны Малой Невы. Победить погодные особенности просят с помощью кулисы — многоярусной зеленой полосы. Но опять же с оглядкой на панорамы и перспективы.

Открытым остается вопрос об экологии территории. Совет по правам человека при президенте РФ в конце 2018 года рекомендовал Смольному обнародовать информацию об экологическом состоянии территории бывшего Института прикладной химии и провести независимую экологическую экспертизу. Но публично об этом до сих пор нет ни слова. Зато есть в техзадании. В документе указано: загрязнение грунтов в слое составляло на момент изысканий (после сноса «Прикладной химии») до 6–10 м. Загрязненные грунты вывозились, «однако существует риск того, что на территории могут находиться загрязненные и сильно загрязненные грунты» из-за их недостаточного изъятия и подъема загрязненных грунтовых вод.

Поэтому перед конкурсантами поставили задачу, несмотря на скудность данных, учесть экологическую ситуацию территории и предусмотреть систему водообмена и дренажа, исключающую риск «повторного загрязнения... грунтовыми водами».

По прогнозам, в 2024 году парк в среднем будут посещать 6,7 млн человек. В структуре 42% посетителей — жители Петербурга, а доля «местного сообщества» и туристов одинакова — по 29%. При этом конкурсанты должны предложить решение, рассчитанное на большое число посетителей – до 8 миллионов в год. Это в среднем 21 917 ежедневно. Для сравнения: посещаемость ЦПКиО в выходные дни, за исключением фестивалей и прочих событийных мероприятий, составляет в среднем 15 – 20 тысяч.

Напомним, накануне стали известны восемь финалистов, которые разработают концепции в рамках конкурса. Это шесть «опытных» команд: «Студия 44», JV VOGT в консорциуме с HERZOG DE MEURON, Michel Desvigne Paysagiste, Agence Ter, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates и «молодые» «Хвоя» и Praxys paysage & territoire.

«Конкурс нужно проводить, когда у вас есть понимание по людям, ответственным за проект. Когда есть команда, которая будет его реализовывать, такие вещи, как бюджет, и в целом понимание того, как это будет работать, – комментирует главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. – Сейчас у меня есть ощущение, что этого не учитывается. Не опубликован бюджет, не очень понятно, кто будет протагонистом парка, кто будет его вести – это вызывает беспокойство».

Кузнецов отметил, что его смущает деление на «молодых» и «немолодых». «Цель этого конкурса не образовательная, а практическая – поиск оптимального решения. Формат разделения по возрасту скорее подходит для студенческих проектов. Если люди подходят по ряду критериев, делают полноценную работу, то почему её просто не взять в финал, без оговорок на возраст?» – говорит главный архитектор столицы.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»