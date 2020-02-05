От осмотра до изолятора. Петербургские вузы включились в борьбу с коронавирусом, студентов из Китая ждут не раньше весны

Петербургские вузы готовятся к обороне. Студентов из Китая ждут к весне, вооружаясь тепловизорами

К борьбе с коронавирусом подключились петербургские вузы. Китайским студентам экстренно продлили каникулы аж до начала весны, в корпусах развернули дополнительные медпункты, а в некоторых учебных учреждениях и вовсе вооружились тепловизорами.

Как стало известно «Фонтанке» 5 февраля из внутреннего распоряжения Санкт-Петербургского государственного университета, присланного в редакцию одним из студентов, учащихся из Китайской Народной Республики в аудиториях ждут не раньше 2 марта 2020 года. Для иностранцев составляют индивидуальный график сдачи зачётов и экзаменов. Данные «Фонтанке» в среду подтвердили в университете и добавили, что в общежитиях СПбГУ ещё 29 января открыли пять дополнительных пунктов, где можно пройти медосмотр. Активацию всех мер 3 февраля обсуждали на ректорском совещании.

Контролировать здоровье студентов также решили и в ИТМО.

В Политехническом университете пошли ещё дальше. Помимо внепланового продления отдыха студентам из Китая и перевода их на карантинный режим учащихся будут сканировать тепловизорами. Устройствами, улавливающими малейшее повышение температуры, к 5 февраля оборудовали главный учебный и административный корпуса, поликлинику №76 и общежития иностранных студентов. Приборы хотят установить и у всех турникетов на входах. Тем учащимся, которые вернулись в Россию раньше, чем были приняты новые правила, приходится проходить ежедневный осмотр. При первых симптомах их собираются изолировать.





«Мы действуем по рекомендации Министерства образования: там сказано о наблюдении в течение двух недель в обязательном порядке студентов из Китая, которые будут приезжать после каникул. Мы подготовили внутренний документ: у каждого преподавателя будет список тех, кто должен прийти на занятие, а у студентов из КНР – личные листки. И их будут каждый день в течение двух недель после возвращения направлять на осмотр. Медпункты откроют в корпусах. При первых признаках ОРВИ или плохом самочувствии их просто не допустят до занятий», – пояснила пресс-секретарь вуза Ольга Огаркова.







Согласно распоряжению Минобрнауки, которое изучила «Фонтанка», на всякий случай усилить контроль за самочувствием слушателей предписано во всех вузах страны. Документ датирован 27 января 2020 года, рекомендации называются не иначе как обеспечением «биологической безопасности» всей страны. О том, в какие сроки университеты должны обустроить корпуса для борьбы с вирусом, в бумаге при этом не сообщается.

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