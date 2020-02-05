В Финляндии за неделю вылечили заболевшую коронавирусом китаянку
Туристка из Китая, которая находилась на карантине из-за заражения коронавирусом, выписана из Центральной больницы Лапландии в Рованиеми. Об этом 5 февраля сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Состояние пациентки хорошее, симптомов заболевания нет, последний анализ на 2019-nCoV оказался отрицательным.
Инфекционист Центральной больницы Лапландии Маркку Броас заявил, что в зоне риска заражения коронавирусом в общей сложности оказался 21 человек. Две трети из них сейчас находятся на карантине, часть – в Центральной больнице Рованиеми, часть – в домашних условиях в Инари.
По словам Броаса, карантин, вероятно, снимут либо в субботу, либо в понедельник.
Напомним, это был первый и единственный случай заражения коронавирусом, выявленный в Финляндии. К медикам туристка из Китая обратилась 29 января.
Справка:
По последним данным, количество заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умер 491 человек. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР случаи заболевания зафиксированы в более чем 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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