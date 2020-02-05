В Финляндии за неделю вылечили заболевшую коронавирусом китаянку

Туристка из Китая, которая находилась на карантине из-за заражения коронавирусом, выписана из Центральной больницы Лапландии в Рованиеми. Об этом 5 февраля сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Состояние пациентки хорошее, симптомов заболевания нет, последний анализ на 2019-nCoV оказался отрицательным.

Инфекционист Центральной больницы Лапландии Маркку Броас заявил, что в зоне риска заражения коронавирусом в общей сложности оказался 21 человек. Две трети из них сейчас находятся на карантине, часть – в Центральной больнице Рованиеми, часть – в домашних условиях в Инари.

По словам Броаса, карантин, вероятно, снимут либо в субботу, либо в понедельник.

Напомним, это был первый и единственный случай заражения коронавирусом, выявленный в Финляндии. К медикам туристка из Китая обратилась 29 января.



