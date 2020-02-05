«Купи, отец, нам маски!» Петербургские аптеки поднимают цены на медицинские маски, где-то — на треть

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) направило запросы в 29 аптечных сетей по поводу динамики цен на медицинские маски. Ранее Владимир Путин предложил лишать лицензии тех, кто наживается на страхе эпидемии коронавируса. Как сообщает ведомство 5 февраля, ответы поступили от 20 организаций.

«По полученным данным, рост цен на медицинские маски с начала февраля 2020-го по сравнению с декабрем 2019 года, в зависимости от цен, установленных производителем, составил от 2% до 30%, – пишет УФАС. – В некоторых аптеках цены не изменились. Мониторинг цен на эти медизделия будет проводиться антимонопольным органом в еженедельном режиме».

Антимонопольщики собираются проводить совместные с территориальным управлением Росздравнадзора выезды для проверки аптек. Ранее президент Владимир Путин заявил, что адекватным ответом на повышение цен на фоне коронавируса может стать закрытие аптек. «Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. <...> Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», – сказал президент. ФАС, в свою очередь, заявила о готовности штрафовать аптечные сети из-за завышения цен на медицинские маски.



