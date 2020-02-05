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05.02.2020 19:01
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«Встречали, как будто мы излучаем этот вирус». Как выглядит коронавирусный карантин из тюменского санатория

Эвакуированных из Китая в Тюмень россиян отправили на двухнедельный карантин по коронавирусу: забрали одежду, но выдали бульварные романы и банку соленых огурцов. О порядках в самом охраняемом санатории страны рассказала «Фонтанке» 27-летняя студентка Марина Зайцева.

«Встречали, как будто мы излучаем этот вирус». Как выглядит коронавирусный карантин из тюменского санатория

автор фото Марина Зайцева

– Мы летели из Китая очень долго – 12 – 13 часов, еще больше провели в аэропорту в Китае и по дороге в Ухань на автобусах, через бесконечные блокпосты. Воду и еду с собой в самолет взять не разрешили. Но на пересадке в Улан-Удэ всех пригласили выйти… попить холодный чай и попробовать пирожки с ледяной начинкой, потому что на улице было -30 градусов и все стояло в необогреваемых военных палатках. Очень замерзли. Ведь в Ухане были +13 градусов. А у меня с собой не было никакой теплой одежды, только кроссовки и легкое пальто.

Прилетели в Тюмень все невозможно уставшие и голодные. Уже в самолете у нас забрали паспорта — сказали, чтобы поставить штампы на таможне. А сразу с трапа отправили на автобусах в санаторий. В холле ждали в полной экипировке люди не просто в масках, а в скафандрах. Встречали, как будто мы излучаем этот вирус. 

Никто не представился – сразу начали рассказывать правила. Основное: нельзя выходить из комнаты все 14 дней – везде установлены камеры, и если это увидят, то карантин будет продлен до тех самых двух недель. Автоматически и для всех. Я попросила у сотрудника воды — он сказал мне отойти от него. Выдали черные мешки — в них велели сложить всю одежду, вплоть до трусов. Должны отправить на дезинфекцию.

Списки на расселение были подготовлены заранее. Нас всех распределили в комнаты по 2 – 3 человека, с абсолютно незнакомыми людьми. Меня отправили в номер на троих. Я запротестовала, и тогда меня согласились подселить к одной девочке. Но через 15 минут решение изменили — зашел врач и командным голосом сказал: «Мы находимся здесь на гособеспечении и должны следовать правилам, которые для нас установили». То есть если за нас платят, то мы должны подчиняться.


Условия суровые. Я знаю мальчика из Сербии, который эвакуировался вместе с французами. Их привезли к морю, они живут в комнатах по одному человеку, им разрешают гулять по территории.

автор видео Марина Зайцева

- Как условия в санатории?

– Комната обычная. В ней три кровати. Балкона нет. Но уже лежали чай, конфеты, банан, бублик… и банка соленых огурцов в холодильнике. В ванной комнате тоже готовы все принадлежности, включая шампуни, зубные щетки и прокладки для девочек. Стояли и банки для анализов.

- Что сказали о режиме дня?

– Режим дня свободный. Процедур никаких нет. Еду будут приносить по часам. 

- А чем себя развлекать?

– Есть телевизор и две странные книги, бульварное чтиво: «Мое имя Офелия» и «Мой Единственный». Еще дали шахматы на магнитах.

«Встречали, как будто мы излучаем этот вирус». Как выглядит коронавирусный карантин из тюменского санатория

- Как вы оказались в Китае в разгар эпидемии?

– У меня очень тяжелая учеба, и я взяла семестр, чтобы отдохнуть и подготовиться к досдаче одного экзамена. Решила потратить время на себя – попутешествовать по Азии. Прилетела в Ухань после Старого Нового года.

- А новости вы не смотрите?

-  Да. Мне подружка скидывала мемы, что в Китае люди задыхаются от пневмонии. Но я не придала этому значения. Вся волна о том, что это очень опасно и быстро распространяется, началась где-то 23 января, когда закрыли Ухань. Я в это время уже была в другом городе, поменьше, — Санье — жила у знакомых. Потом его тоже закрыли, и я поняла, что не смогу уехать.

- Как реагировали местные на ситуацию?

– Среди китайцев паники не было. Она началась буквально за несколько дней до нашей эвакуации, когда по всему городу развесили репродукторы, через которые вещали: «Не выходите из дома, не встречайтесь с друзьями, постоянно мойте руки». Везде появились красные ленты с тем же посылом. А люди начали сами перегораживать свои дворы велосипедами и мешками, чтобы в них не заходили посторонние. 

- После этого с вами связались из посольства, чтобы эвакуировать?

– Я сама звонила им неделю. Но они ничего не знали и говорили: смотрите информацию на сайте. Точнее, в группе «ВКонтакте». Но там ничего не было. Только в последние три дня, после того как Голикова заявила, что мы эвакуируем людей, они начали звонить, собирать данные и составлять списки. А потом ночью позвонили и сказали, что заберут нас в 6 утра.

- С кем вы летели и ехали в автобусе в аэропорт и в итоге оказали в карантине?

– В основном это молодые люди 20 – 30 лет. Несколько мужчины постарше, 50 – 60 лет, и две-три семьи с маленькими детьми, до годика или около того. 

- Когда вас отпустят из карантина?

– Я задавала этот вопрос. Медсестра сказала, что последний день 18 февраля. А 19-го можно уже уйти. Я студентка, учусь в Германии, и у меня 21 февраля первый экзамен. И мне надо уехать из Тюмени 19-го, на крайний случай — 20-го.

- Как будете выбираться?

– Пока мы еще не сели в самолет в Китае— нам прислали СМС, что место назначения будет Тюменская область, хотя раньше говорили про Подмосковье. После снятия карантина нам оплатят билеты до места проживания на РЖД. Если мы хотим полететь на самолете, то мы оплачиваем дорогу сами. Постараюсь добраться хотя бы до Москвы.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Видео и фотохронику эвакуации Марины и других россиян из Китая можно посмотреть здесь. Напомним, что, по последним данным СМИ, коронавирус убил уже 494 человека. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань.

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