Пассажиропоток между Россией и Финляндией вырос на 22%

Около 685 тысяч раз путешественники пересекли в январе границу России и Юго-Восточной Финляндии, где расположены самые оживлённые пункты пропуска. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Пограничной охраны Финляндии.

По данным ведомства, в сравнении с первым месяцем 2019-го пассажиропоток вырос на 22%. При этом продолжает расти доля россиян – с 82% в прошлом году до 83,5% в нынешнем.

В пункте пропуска «Иматра» («Светогорск») трафик вырос на 23%, до 157 тыс. пересечений. Самым популярным стал МАПП «Нуйямаа» («Брусничное»), через который петербуржцы ездят в Лаппеенранту, – там стало теснее на четверть (245 тыс., +25%). «Ваалимаа» («Торфяновку») пересекли 224 тыс. раз (+18%). А поезда «Аллегро» и «Лев Толстой» вместе за январь перевезли 57 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем годом ранее.

Предварительные расследования финские пограничники начали по 34 делам, 19 из которых – из-за запрещённых на территории Финляндии предметов, которые россияне по незнанию или забывчивости оставляют в машине (кастеты, газовые баллончики, телескопические дубинки и т.п.). Штрафов за месяц было выписано 368.



