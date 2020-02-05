Кокорин подтвердил переговоры с «Балтикой» из Калининграда
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин ведет переговоры с калининградской «Балтикой», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом 5 февраля сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на самого футболиста.
«С "Балтикой" 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», – заявил изданию Кокорин. Сейчас он находится на сборах с «Зенитом-2», куда был отправлен после отказа перейти в ФК «Сочи».
Справка:
Стартом для скандальной ситуации стало сообщение футбольного клуба «Сочи» о переходе Кокорина в клуб на правах аренды до конца чемпионата РПЛ 2019/2020 годов. При этом ФК «Зенит» долго не подтверждал эту информацию, пока генеральный директор Александр Медведев не заявил о наличии договоренности между двумя клубами. Однако сам игрок переходить в «Сочи» категорически отказывается.