Кокорин подтвердил переговоры с «Балтикой» из Калининграда

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин ведет переговоры с калининградской «Балтикой», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом 5 февраля сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на самого футболиста.

«С "Балтикой" 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», – заявил изданию Кокорин. Сейчас он находится на сборах с «Зенитом-2», куда был отправлен после отказа перейти в ФК «Сочи».



