МЧС пугает Петербург метелью

Снегопад и сильный ветер ожидает Северная столица в ночь с 5 на 6 февраля. МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды.

Как сообщает региональное ведомства на сайте, ночью Петербург ждет сильный снегопад. Утром он превратится в метель из-за сильного ветра.

Дуть будет с запада и северо-запада. Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с.

МЧС традиционно предлагает в такую погоду машину ставить в гараж или вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций. А людям, которых непогода встретит на улице, – обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.







