Не спешите хоронить «пять стаканов». Решение об архитектурном облике Пулково после реконструкции еще не принято

В компании «Воздушные ворота Северной столицы» прокомментировали беспокойство градозащитников по поводу судьбы исторических построек аэропорта «Пулково» – и в частности старого терминала, который получил прозвище «пять стаканов». Решение об их будущем примут вместе с городом, пока разрабатывается лишь технический план.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ВВСС 5 февраля, на данный момент по-прежнему существуют три варианта развития аэропорта, выбирать будут совместно город и акционеры. Что касается разыгранного конкурса на эскиз второй очереди, то, по словам представителей компании, речь идет о неверном толковании самого слова «эскиз»: определяется не художественный облик, а технические характеристики.

В техзадании конкурса, в частности, указано, что подрядчик должен учесть «необходимость реконструкции главного здания центрального пассажирского терминала». При этом прописано, что «архитектурная концепция, включающая разработку архитектурно-градостроительного облика объекта… выполняется третьим лицом по отдельному договору». В рамках же разыгранного контракта ждут объемно-планировочных решений с расстановкой основного технологического оборудования, предложений по развитию привокзальной площади, транспортно-технологической концепции, увязки высотных отметок зданий, перронов, дорог и другого.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Питровский высказался за то, чтобы сохранить здание аэропорта. «Стадион упустили, – заявил он, имея в виду обрушившийся СКК, – а аэропорт, я думаю, все-таки отстоим» (цитата по ТАСС). Здание терминала Пулково-1, которое получило прозвище «пять стаканов», было построено в 1973 году по проекту Александра Жука.

Напомним, СКК обрушился 31 января — после того, как рабочие отпилили 15 вант из 112, на которых держалась крыша. Вместе с кровлей рухнули и стены. В процессе неконтролируемого обрушения погиб рабочий, 29-летний Матвей Кучеров: он отпиливал ванты без страховки. «Фонтанка» публиковала переговоры рабочих, из которых следует, что из люльки Кучеров вышел по приказу с земли.



