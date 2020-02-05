Трамвай на Стачек потерялся в рельсах, а пробка – во времени

Плотные пробки образовались вечером 5 февраля на проспекте Стачек и из центра Петербурга, и в центр, что для вечернего часа пик большая редкость. В направлении центра стоят обычно по утрам.

На выезде из трамвайного парка на Стачек сошёл с рельсов 52-й трамвай, сообщают очевидцы.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», неисправный вагон при выезде из парка основному движению трамваев не мешает, но прервано движение 20-го троллейбусного маршрута. На месте работает аварийная служба.







