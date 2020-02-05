Ларьки оставят без общественного присмотра. Смольный отстранил от корректировки схемы НТО независимые бизнес-ассоциации

Малый бизнес остался без защиты от произвола властей, пожаловались общественники губернатору. За нововведениями просматриваются контуры будущей реформы нестационарной торговли.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле нарушил права предпринимателей, ограничив доступ общественных организаций, представляющих их интересы, к обсуждению схемы размещения нестационарных торговых объектов. Такое заявление содержится в письме губернатору Петербурга Александру Беглову от главы РОО «Содействие малому бизнесу» Янины Гришиной (есть в распоряжении «Фонтанки»). В обращении она просит устранить дискриминацию и вернуть общественникам право участвовать в заседаниях рабочей группы.

Именно сегодня, 5 февраля, совещание по внесению изменений в схему НТО впервые за пять лет прошло в усеченном составе. Чиновники не пустили туда три бизнес-ассоциации — НП «Союз», РОО «Содействие малому бизнесу» и НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга», которые объединяют около 900 предприятий, занимающихся уличной торговлей.

В КППИТ уверяют, что, напротив, расширили состав рабочей группы. Так, по распоряжению ведомства от 24 января присутствовать на заседании смогли представители уполномоченного по защите прав предпринимателей и Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе. До этого официально в коллегию входили лишь органы власти.

Но, как следует из письма РОО «Содействие малому бизнесу», представители исключенных бизнес-объединений последние пять лет де-факто были постоянными участниками совещаний и смогли спасти тысячи предпринимателей от необоснованного, как они считали, исключения из схемы, что грозило непродлением договора и потерей бизнеса. «Участие общественных организаций в рабочей группе – это народный контроль для предпринимательского сообщества, который делает её работу открытой, позволяет принимать только взвешенные и обоснованные решения», – говорится в обращении к губернатору.





Всего в схеме НТО числится примерно 8700 локаций, подходящих для установки киосков и павильонов. Из них 5000 сданы в аренду бизнесу. Раз в месяц представители органов власти собираются вместе, чтобы скорректировать схему: внести в нее новые участки или же исключить те, которые не востребованы или противоречат закону, к примеру находятся на инженерных сетях.

В том, что три бизнес-ассоциации исключены из этого процесса, КППИТ не видит драмы. «Вне зависимости от участия общественных организаций алгоритм работы рабочей группы не изменяется», – цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета Сергея Муравьева. По его словам, мнения предпринимательского сообщества в любом случае «носят оценочный характер и не могут повлиять на решения рабочей группы». С отстаиванием интересов бизнеса вполне справятся омбудсмен и Общественный совет. Тогда как все другие объединения смогут узнавать повестку на сайте комитета, присылать свои комментарии по почте и затем узнавать решения в базе РГИС.

Защитники бизнеса не согласны с таким подходом. Участвуя в рабочей группе, общественники могут оперативно вмешаться и поставить рассмотрение конкретного кейса на паузу, дав заявителю возможность принести недостающие документы, чтобы не проходить всю процедуру заново, причем вслепую, говорит Янина Гришина. По сути, государство забирает себе функцию общественного контроля, ведь омбудсмен является государственным служащим, а Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе получает государственную поддержку через «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге», добавляет она.

Кроме того, как следует из письма РОО «Содействие малому бизнесу», в личных беседах сотрудники КППИТ ссылались на жалобы исполнительных органов власти: мол, ассоциации лоббируют интересы конкретных предпринимателей. Но такой довод общественники тоже считают несостоятельным. «По сути меня обвиняют в том, что я хорошо делаю свою работу», – говорит Янина Гришина. «Если есть примеры коррупции, то хочется спросить: где посадки?» – соглашается Владимир Меньшиков, исполнительный директор НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга».

Сами предприниматели не получают уведомлений, что их участок хотят удалить из схемы. В сообщении о заседании рабочей группы КППИТ публикует лишь номера заявлений в базе РГИС. Общественники могут их проверить и вовремя уведомить предпринимателей, чью судьбу будут вершить чиновники.

К примеру, ранее «Фонтанка» рассказывала о кейсе компании «Алые паруса», которая выиграла конкурс на установку трех лотков с сувенирами в центре Петербурга. Её участки были вычеркнуты из схемы буквально на следующий день после заключения договора, но узнали об этом предприниматели, лишь когда пришли продлевать договор и получили отказ. После вмешательства прокуратуры места удалось вернуть в схему. Также одной из своих побед Янина Гришина называет противодействие массовому исключения киосков из схемы из-за нового дорожного ГОСТа. «Если жестко не проследить, объекты снова начнут исключать пачками — например, пока не продлен мораторий на снос павильонов, не соответствующих новым требованиям к размеру и внешнему виду», – говорит она.

Присутствие независимых бизнес-ассоциаций помогало избежать необоснованных отказов на включение в схему. «Мы видели чисто технические ошибки при подготовке документов. Некоторые органы власти признавали, что случайно не ту кнопку нажали и не согласовали», – рассказывает Владимир Меньшиков. Сам он сможет и дальше участвовать в рабочих группах, поскольку является представителем бизнес-омбудсмена, а также входит в президиум Общественного совета при губернаторе по развитию малого предпринимательства. Но отстранению от этой работы коллег огорчен. «То, что урезается формат, это шаг назад», – сказал он. По мнению Меньшикова, органы власти, наоборот, должны стремиться к большей открытости. «Было бы здорово, если бы велась видеозапись заседания и выкладывалась в открытый доступ», – прокомментировал он.





Ранее НП «Союз» и РОО «Содействие малому бизнесу» обратились в КППИТ с просьбой разрешить им присутствовать на заседаниях, но пока не получили ответа, сказала Янина Гришина. Теперь дать оценку действиям ведомства общественники просят губернатора. В письме главе города общественники также ссылаются на летнее совещание с бизнесом у вице-губернатора Евгения Елина, где чиновники выразили желание повышать уровень открытости и прозрачности согласований НТО.

Но курирующий КППИТ вице-губернатор встал на сторону подчиненных. По словам Евгения Елина, непрозрачной была как раз прежняя модель. «Если решение принимает коллективный орган, значит, не принимает никто», – сказал он «Фонтанке». По его словам, рабочая группа по корректировке схемы вскоре и вовсе может прекратить существование. Вместо нее чиновники будут собираться вместе, чтобы подумать, как вообще реформировать уличную торговлю.

Ранее Евгений Елин предлагал передать полномочия по корректировке схемы НТО и доходы от этого вида бизнеса районным администрациям. По его словам, в общих чертах план остается в силе. «Мы хотим, чтобы главы районов были инициаторами и они же бенефициарами», – сказал он. Цель нововведения — соблюсти баланс интересов бизнеса, который хочет поставить больше киосков, и населения, которое выступает за сокращение их количества.

Решение КППИТ доверить защиту интересов бизнеса омбудсмену и Общественному совету по развитию малого предпринимательства можно назвать «оптимизацией процесса», считает глава последнего Елена Церетели. По ее словам, данная организация объединяет 81 ассоциацию и представлена во всех районах города. На заседание рабочей группы Общественный совет будет отправлять своего представителя от района, юриста и приглашать самого предпринимателя, судьбу которого будут решать чиновники. «Мы боремся за каждого, бьемся до последнего», – заявила Елена Церетели. Впрочем, в полномочия совета входит отстаивать интересы «не точечно отдельно взятого предпринимателя, а коллегиально», – заключила она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»