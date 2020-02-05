Россия не будет полностью закрывать авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Перевозчикам обещают компенсации за отмененные рейсы

Российские авиакомпании могут получить компенсации из госбюджета за ограничение рейсов в Китай. Об этом 5 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

«По поручению правительства Минтранс 3 февраля расчеты (прямых убытков авиакомпаний. — Прим. ред.) сделал, в Минфин и правительство направил», – сообщил чиновник. Теперь Минфин должен оценить эти расчеты и выдвинуть по ним свои предложения в четверг, 6 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса в Китае с конца января были приостановлены ввозные чартерные рейсы из России в города КНР. С 1 февраля ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы «Аэрофлота» и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта Шереметьево. При этом закрыть регулярные рейсы в Китай пришлось, в частности, S7 и «Уральским авиалиниям».

По словам Дитриха, вопрос полного закрытия авиасообщения между Россией и Китаем сейчас не рассматривается.

«Мы договорились и с РЖД, и с "Аэрофлотом" , что тех наших граждан, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы — Прим. ред.), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в Шереметьево, "Аэрофлот" и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур бесплатно. По тем билетам, которые у них были», – отметил он.



