Volkswagen рассказал о новом Polo для России. И показал эскизы

Российское представительство марки Volkswagen поделилось первой информацией о новом поколении модели Polo. Он станет первой моделью с новым логотипом Volkswagen на российском рынке.

Как сообщает пресс-служба марки, новый Polo получил полностью обновленный дизайн и подрос в размерах. Теперь его габариты составляют 4483 x 1706 x 1484 см против нынешних 4483 x 1706 x 1484 см. Также модель получила кузов лифтбек, пространство для задних пассажиров стало больше, как и объем багажника, который вырос на 90 литров и составит 550 литров.

Уже стартовая комплектация будет оснащена светодиодной оптикой. Набор оборудования обновленного Polo дополнят цифровая приборная панель Active Info Display, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY. В качестве опции доступны обогрев задних сидений и рулевого колеса. Также все «Поло» теперь оснащаются мультимедийной системой с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном с диагональю 6,5 либо 8,25 дюйма.

Моторную гамму нового Polo представят 1,6-литровые агрегаты мощностью 90 л.с. и 110 л.с., а также 1,4-литровый двигатель мощностью 125 л.с. Первые два мотора собираются на заводе в Калуге и идут в паре с 5-ступенчатой «механикой», 110-сильный двигатель также работает с 6-ступенчатым «автоматом». Мотор мощностью 125 «лошадок» агрегатируется с 7-ступенчатой DSG.





Россиянам новый Volkswagen Polo предложат в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive. Подробности о комплектациях и ценах модели объявят позднее.