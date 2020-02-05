Подъездной переулок из-за прорыва превратился в «бутылочное горлышко» между Марата и Обводным

Из-за прорыва трубы в Адмиралтейском районе Петербурга 5 февраля автомобилистам придётся потесниться.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» корреспонденту «Фонтанки» рассказали, что на время устранения дефекта в целях безопасности ограничено движение по двум полосам Подъездного переулка от улицы Марата до набережной Обводного канала.

Ранее мы писали о том, что Подъездной переулок из-за прорыва затянуло плотным паром. Также сегодня «спецэффектами» жителей Калининского района обеспечил трубопровод у площади Мужества.



