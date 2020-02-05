Смольный прошелся по ларькам. Чиновники снесли шесть незаконных павильонов

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) провел рейд против незаконной торговли. Как сообщили в ведомстве 5 февраля, чиновники демонтировали пять торговых павильонов общей площадью 200 кв. м.

Самый крупный объект площадью 112 кв. м был снесен вблизи дома 32/1 по Садовой улице. Земельный участок, на котором размещено строение, не был обременен договорными отношениями. Пользователь павильона ООО «Реал-Тон» отказался освободить его добровольно.

Такая же участь постигла магазин на улице Композиторов, вблизи дома 24, корпус 2. Продуктами и алкоголем в нем торговало ООО «Стелла», хотя договор с компанией был расторгнут еще в октябре прошлого года.





На улице Хошимина, вблизи дома 13, корпус 1, ККИ демонтировал павильон площадью 30 кв. м. Его оператор ООО «БалтСтрой» имел действующий договор с городом, но не на эту, а на соседнюю территорию.

Превратился в руины и киоск площадью 8 кв. м на проспекте Энгельса, 120. Договор аренды с индивидуальным предпринимателем был расторгнут в декабре прошлого года. После этого объект перешел в статус незаконного.

Еще один земельный участок, площадью около 8 кв. м, сотрудники ККИ освободили на проспекте Большевиков, вблизи дома 9, корпус 1, литера А. Эту землю город никому не сдавал, более того, локация даже не была включена в схему размещения нестационарных торговых объектов.

На Варшавской улице, вблизи дома 65, корпус 2, литера А, чиновники также пресекли нелегальный бизнес. Договор аренды земельного участка площадью 6 кв. м, ранее заключенный с индивидуальным предпринимателем, расторгнут в первых числах января.

Всем предпринимателям грозят штрафы за незаконное размещение элементов благоустройства. Также ККИ намерен взыскать свои затраты по демонтажу павильонов.