Единоросс будет судиться с губернатором. Фрунзенский райсуд привлек Александра Беглова ответчиком по иску против оппозиции

Фрунзенский районный суд 5 февраля привлек губернатора Петербурга Александра Беглова в качестве ответчика по иску исполнительного секретаря местной «Единой России», депутата муниципалитета №72 Игоря Артемьева. Единоросс пытается через суд оспорить результаты конкурса на пост главы местной администрации в этом муниципалитете, который после сентябрьской кампании перешел под контроль «Партии роста».

Основная претензия единоросса, который после выборов возглавил в совете депутатов муниципалитета №72 фракцию «Единой России», оказавшейся в меньшинстве, – в том, что новые власти не допустили его до конкурса на должность главы местной администрации (это орган исполнительной власти). Иск Игорь Артемьев подал к самому муниципальному совету и к конкурсной комиссии. Однако конкурсная комиссия — она состоит из шести человек — формируется наполовину муниципалитетом, а наполовину губернатором. Именно поэтому Александра Беглова суд привлек в качестве соответчика по иску, рассказали «Фонтанке» участники заседания.

Муниципалитет №72 во Фрунзенском районе по итогам выборов в сентябре попал в число округов, где большинство мандатов получила оппозиция. Проигравшие единороссы и близкие к ним кандидаты пытались оспорить итоги голосования, однако пока не добились успеха.



