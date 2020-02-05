Оранжереи Таврического сада заполнит «Газпром». «Дочка» газового гиганта подала единственную заявку на реконструкцию теплиц

Смольный подвел итоги подачи заявок на конкурс по реконструкции теплиц Таврического сада. Как сообщили в комитете по инвестициям 5 февраля, превращать заброшенные парники в современное культурное пространство вызвалась всего одна компания — Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

Комитету по инвестициям предстоит оценить заявку. Если она будет соответствовать требованиям конкурсной документации, Смольный запросит у претендента предложение о заключении концессионного соглашения и подготовит постановление о предоставлении объекта.

О намерении отдать бизнесу оранжереи Таврического сада Смольный объявил весной 2019 года. Об интересе к проекту заявили три претендента: ООО «ТатПроект» (холдинг Ginza Project), Фонд социальных инвестиций «Газпрома» и ООО «Тандем-Истейт».

Комитет по инвестициям Петербурга объявил конкурс на заключение концессионного соглашения в декабре 2019 года. В соответствии с ним, теплицы на углу Шпалерной и Потемкинской улиц отдадут бизнесу на 49 лет. В четырех помещениях суммарной площадью 13,2 тысячи кв. м появятся три оранжереи, а также пространства для выставок, концертов и досуга.



