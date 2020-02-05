«Яндекс» – найдется все, но чуть позже. Сервисы компании работают с перебоями

В работе сразу нескольких сервисов компании «Яндекс» произошел сбой. Жалобы пользователей подтверждаются данными сайта Downdetector.

«У некоторых пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. Уже работаем над этим», – подтвердили 5 февраля информацию о сбоях в twitter-аккаунте поисковика.

Пользователи жалуются, что у них возникают трудности при доступе к почте. Также с перебоями работают «Музыка», «Такси» и «Метрика».

Согласно данным Downdetector, сбой коснулся в основном пользователей европейской части России.







