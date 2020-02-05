У привезенных в Тюмень из Китая вирус не выявили. Пока

У россиян, привезенных в Тюменскую область из Китая военными самолетами, коронавируса нет, заявила вечером 5 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня в Тюменскую область прибыли два борта, вывозящие граждан, которые были на территории Уханя и провинции Хубэй. Это 144 гражданина. Из них 128 граждан Российской Федерации, 16 граждан Содружества Независимых Государств… Все они изолированы на 14 дней в тюменском лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" и обследованы на выявление коронавирусной инфекции. Заболевания ни у кого нет», – сообщила чиновница в ходе совещания с членами правительства. Ее слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем инкубационный период коронавируса — 14 дней, поэтому люди останутся в изоляции. При появлении симптомов инфекции пациентов доставят в инфекционную больницу Тюмени.

Как отмечает портал 72.ru, самому младшему пассажиру, эвакуированному в Сибирь из Китая, всего семь месяцев.





На данный момент число заболевших — 204 607. Количество смертей — 494.