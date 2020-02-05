Дыра в асфальте и плотная паровая завеса. В центре Петербурга не выдержала труба

«Фонтанка.ру»

Ещё одним прорывом ознаменовалось 5 февраля в Петербурге. На сей раз тепломагистраль дала пару в Адмиралтейском районе, а точнее у дома 18 в Подъездном переулке.





Водители едут на свой страх и риск сквозь туман, а тем временем в асфальте зияет дыра. Впрочем, часть автовладельцев предпочитают свернуть на Марата, из-за чего там образовалась восьмибалльная пробка.

Напомним, ранее труба рванула у площади Мужества в Калининском районе.