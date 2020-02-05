Два ВАЗа сошлись лоб в лоб на «Нарве», людей вырезали из смятого железа

Заснеженные трассы Ленобласти продолжают пополнять авариями статистику ГИБДД. Три человека пострадали в ДТП в западной части региона.

Серьёзная авария произошла днём 5 февраля на 90-м километре трассе «Нарва» (Таллинское шоссе). Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в результате лобового столкновения пострадали три человека. Видео с места аварии публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам автора видео, в момент съёмки спасатели извлекали человека из смятой машины.

Как пишет 47news, по предварительным данным ГИБДД, у поселка Зимитицы столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 18-летнего юноши и универсал ВАЗ-2111, за рулём которого находился 55-летний мужчина. Госпитализированы оба водителя и 51-летняя пассажирка универсала. Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, один человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое – в тяжёлом.





Предположительно, юный водитель со стажем с 2019 года выехал на встречную полосу в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», отмечает «Дорожный инспектор».

Накануне, 4 февраля, в Ленинградской области, которую начало заметать снегом, произошли три смертельные аварии. Ночью 6 февраля в Ленинградской области, по данным ГУ МЧС, местами ожидается сильный снег, утром и днём местами порывы ветра 15 – 18 м/с, метель. Сильный ветер, по прогнозу, сохранится и 7 февраля.



