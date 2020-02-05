«Светлана» хочет в космос и в метро. На что пойдут 1,5 млрд рублей для импортозамещения

Бывший флагман советской электроники “Светлана” решила вернуться к истокам и подключиться к высокотехнологичному импортозамещению. На это были нужны бюджетные деньги, и теперь владельцы завода их нашли.

проходная завода «Светлана»/ ru.wikipedia.org

Девелопер Березин ждет более 400 млн государственных рублей на свою «Светлану» и добавит еще миллиард на развитие микрокомпонентного производства. Поддержку отрасли обещает новый премьер Мишустин в программе до 2030 года, а продукцию по плану должны расхватать госкомпании.

В 1980-е «Светлана» производила первые советские ЭВМ, микросхемы и калькуляторы. Но встроиться в капитализм не смогла – территория превратилась в «солянку» из разносортных предприятий: теплиц с цветами, парковок и складов, которые чередовались с брошенными недостроями и мебельными фабриками. Из 40 га использовалось по назначению меньше половины. Как писала «Фонтанка», сдача в аренду участков и зданий приносила предприятию две трети годовой выручки. Но инфраструктура ветшала, арендаторы уходили, и в 2012 году появился план модернизировать «Светлану» за счет продажи лишних площадей. В итоге несколько лет она активно передавала территорию девелоперам и сжималась вдвое — до 20 га. Процесс концентрации завершился к Новому, 2020 году.

Чем заняться дальше — вопрос. Известно, что раньше благополучие завода зависело от госзаказа. Около половины продукции приходилось на заказы Минобороны и Минпромторга. Но объемы госзаказа снижаются с каждым годом. И акционеры решили открыть для себя новые грани импортозамещения – комплектующие для 5G, космоса, трамваев и метро. Конкурировать, правда, придется с американцами и китайцами.

«Светлана» в 2020 году ожидает более 400 млн рублей, которые придут через конкурсы и программы Минпромторга и госкорпораций и будут направлены на опытно-конструкторские разработки по созданию компонентной базы для электроники.





Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор ПАО Никита Гладков, сконцентрироваться планируется на двух новых направлениях. Первое – разработка и освоение в производстве микроволновых радиационно-стойких полупроводниковых приборов. Их применяют в различной радиоэлектронной аппаратуре. В частности, в космической сфере.

Второе – создание технологии карбид-кремниевых подложек (SiC), необходимых при создании микроволновых СВЧ-приборов. Они широко востребованы в сфере нового поколения систем гражданской радиосвязи и радиолокации, в особенности для развертывания сетей связи 5G.

«Это реальный пример импортозамещения, поскольку создаваемые в настоящее время на «Светлане» технологии формирования эпитаксиальных структур способны полностью обеспечить этими компонентами отечественный рынок электроники. Благодаря им новый импульс может получить целое направление отечественного приборостроения, связанного с силовой электроникой. Например, преобразователи тока для электротранспорта: метро, трамваев, троллейбусов – можно сделать легче, дешевле и энергоэффективнее», – рассказал Гладков.

Ключевым исполнителем по этим проектам будет дочернее предприятие холдинга – «Светлана-Электронприбор», для которого ПАО уже стало поручителем по банковским гарантиям на 400 млн рублей в «РосДорБанке».

«Подобные поручительства – это стандартные требования по госконтрактам, в которых предполагает участвовать частная компания, и они определяются 44-м федеральным законом», – пояснил председатель правления ИК «Евроинвест» Андрей Березин.

Он добавил, что, помимо госвложений в НИРы и НИОКРы, инвестиции частных акционеров ПАО «Светлана» в ближайшие годы составят около 1 млрд рублей. Как пояснили «Фонтанке» на предприятии, в ход пойдет прибыль от распродажи земли. За последние годы из бывшей общей площади «Светланы» в 40 га под лаборатории и цеха остались лишь около 20 га. Ранее доходы от редевелопмента территории оценивались в 1,8 млрд рублей.

«Приоритетами для нас сейчас является освоение гражданской продукции и последовательная вертикальная интеграция с выходом на рынки конечных изделий с высокой добавленной стоимостью и инновационным потенциалом, – делится стратегией Березин. – На этом пути «Светлана», по сути, формирует вокруг себя распределенный инновационный кластер электроники, идею создания которого мы давно озвучивали».





Государство поможет

На совещании о перспективах развития гражданской микроэлектроники президент Владимир Путин оценивал объем рынка примерно в 120 миллиардов рублей. При этом доля гражданской продукции на внутреннем рынке электронной компонентной базы была всего порядка 12 процентов. Остальное — иностранцы.

Как говорят на «Светлане», конкурировать на рынке они настраиваются с зарубежными производителями. Такими, как американские М/А COM, Analog Devices и Peregrine Semiconductor, европейские Norstel и SiCrystal AG и китайские TankeBlue и SICC.

По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АсПЭК) Ивана Покровского, большинство российских производителей российских компонентов специализируются на продукции специального назначения.

«И в своей области они конкурентоспособны. Но выйти за рамки этой ниши сложно. Потому что за её пределами конкурентоспособность требует больших масштабов производства. Сейчас различие в цене на одинаковые российские и иностранные компоненты составляет от десятков процентов до нескольких раз. И этот разрыв довольно сложно компенсировать преимуществом в технических характеристиках – только при выходе на массовое производство. Но и успешные примеры есть. Например, российские производители компонентов силовой электроники, которая используется в энергетике и железнодорожном транспорте», – отметил Покровский.

По итогам 2019 года объем рынка электронных компонентов в России сократился на 5%, до $2,7 млрд (172 млрд рублей), считает он. Это связано с уменьшением гособоронзаказа и окончанием дефицита на мировом рынке, когда цены были выше. По этой причине уже несколько лет продолжается падение спроса на комплектующие российского производства.

Президент Ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций и председатель совета директоров ОАО «Авангард» Валерий Шубарев настаивает, что в стране нужно создавать собственный рынок и формировать спрос за счет госрегулирования.

«Мы не отстали. Мы следим за тем, что делают за рубежом. Но главная проблема — в России не организуется потребность. В отличие от Китая и Америки. Промышленная политика должна быть ориентирована на использование собственной конкурентной продукции. Не импорта. Нужна на государственном уровне задача — создать потребность в электронике. Тогда будет естественно развиваться и «Светлана». И я надеюсь, что ситуация изменится: утверждено постановление правительства о развитии электроники. И мы вернем свои позиции в производстве аппаратуры», – отметил Шубарев.

Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил 17 января, спустя сутки после вступления в должность. Её цель – «создание конкурентоспособной отрасли на основе развития научно-технического и кадрового потенциала, оптимизации и технического перевооружения производственных мощностей, создания и освоения новых промышленных технологий».

Установлены и целевые показатели развития отрасли к 2030 году. Предусматривается, что доля гражданской электронной продукции в общем объёме производства промышленной продукции (по выручке) будет составлять не менее 87,9%, доля электронной продукции российского производства в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) – 59,1%, а объем экспорта электронной продукции – 12 млрд долларов. Как говорится в стратегии, в 2018 году объем экспорта российской электронной продукции составил 4,16 млрд. Таким образом, речь идет о росте почти в три раза.

Поддержку обещают национальными проектами. Благодаря этому в 2026–2030 годах ожидается «устойчивый рост отрасли, обеспечение ее лидирующих позиций на перспективных рынках и глобального технологического лидерства». Начало уже положено: РЖД объявили, что за миллиард рублей закупят отечественные компьютеры с процессорами «Эльбрус». А «Ростелеком» уже давно планирует купить отечественные планшеты для переписи населения – 2020 на 11,5 млрд рублей.

Правда, «стратегии-2030» предшествовала «стратегия-2025», утвержденная в 2007 году министром промышленности и энергетики Виктором Христенко. Согласно ей к 2011 году в России должна была быть создана мощная инфраструктура отрасли — дизайн-центры, центры фотошаблонов, кремниевые фабрики, интегрированные структуры. А годовой объем выпуска конечной продукции электронной промышленности должен был составить 45 млрд долларов — в 10 раз больше, чем в «Стратегии-2030». А к 2025 году Россия вообще должна была войти в число глобальных лидеров по электронике.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»