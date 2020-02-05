«Экономическое мародерство». Путин дал команду ФАС на закрытие аптек, завышающих цены на медицинские маски

Президент России считает, что адекватным ответом на повышение цен на фоне коронавируса может стать закрытие аптек. Федеральная антимонопольная служба уже фиксирует желание нажиться на страхе эпидемии.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. <...> Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», – цитирует 5 февраля заявление Владимира Путина ТАСС.







По его словам, аптечная сеть страны «в известной степени избыточна», поэтому закрытие нескольких точек не будет иметь последствий.

ФАС уже заявила о готовности штрафовать аптечные сети из-за завышения цен на медицинские маски. «Когда такие завышения цен происходят во время чрезвычайных ситуаций, мы считаем это экономическим мародерством и будем поступать как с мародерами, принимая все меры антимонопольного регулирования», – цитирует замглавы ФАС Андрея Цариковского агентство «Говорит Москва». По его оценке, в некоторых сетях стоимость товаров возросла на 650%. В Петербурге также идет проверка аптек.







