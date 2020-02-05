Теплая зима потянула за собой сроки запрета выхода на лед в Петербурге

У петербуржцев остались последние дни, когда выход на лед хоть и смертельно опасен, но легален. Комитет по законности выпустил постановление, продлевающее запрет, но оно пока не подписано губернатором.

Как стало известно «Фонтанке», теплая погода, которая не позволила сформироваться на реках и водоемах Петербурга крепкому ледяному покрову, а также незимние прогнозы синоптиков привели к тому, что чиновники решили продлить действующий запрет выхода на лед.

В Петербурге он ограничивался зимним периодом с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 года. Сейчас, как сообщили в пресс-службе комитета по законности 5 февраля, выпущено постановление о продлении срока запрета до 15 февраля. Но уже ходят мысли о том, что погода и дальше не позволит льду окрепнуть и будет необходимость еще раз увеличить срок запрета, до 7 марта. Как раз перед женским днем начнет действовать уже весенний запрет, который продлится до 15 апреля.

Напомним, что выход на лед не только опасен, но и финансово затратен в период запрета. И карается штрафом до 5000 рублей. Что, правда, не остановило одинокого любителя зимней рыбаки, которого выводили с Финского залива сотрудники поисково-спасательной службы.



