Вашими темпами коммуналки в Петербурге за 15 лет не расселить. Счетная палата зарылась в цифрах жилищных госпрограмм

На протяжении минимум двух лет более 3,5 тысяч нуждающихся не получили выплат по жилищным госпрограммам в Петербурге. Средства мирно лежали на счете ГБУ «Горжилобмен», а отчетность по исполнению завышалась, считают в КСП.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

К середине февраля жилищный комитет Смольного и ГБУ «Горжилобмен» должны набросать план работ по совершенствованию своей деятельности. Все дело в том, что в конце января Контрольно-счетная палата Петербурга утвердила отчет по результатам проверки этих госструктур и нашла несколько серьезных промахов в реализации программ «Молодежи – доступное жилье», «Расселение коммунальных квартир». По данным «Фонтанки», отчет (имеется в распоряжении редакции) уже оказался на столе у губернатора Петербурга.

В частности, в 2017 году «Горжилобмен» получил субсидию в размере 5,6 млрд рублей. Из них на социальные выплаты по программам «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир» пошли 4,6 млрд. Из них, по данным КСП, лишь 3,6 млрд реально было направлено на выплаты. А по отчетам чиновников – деньги по обеим программам были полностью освоены.

Любопытный нюанс: в середине 2016 года по обеим программам были утверждены плановые показатели: помощь должны были получить 1832 молодые семьи и 4654 ячейки общества, покидающие коммуналки. По факту соцвыплаты получили 926 семей по первой программе и 1219 семей по второй. При этом «Горжилобмен» по итогу года отчитался о перевыполнении плана по обеим программам.

Достичь успеха на бумаге учреждению помогли два фактора. Во-первых, в 29 декабря 2017 года плановые показатели вдруг снизили до 1228 и 2905 семей. Во-вторых, госструктура использовала свою методику подсчета, что позволило заявить: реально помощь была оказана большему количеству человек.





«Комитетом в качестве фактически достигнутого показателя применялось не количество семей, получивших социальную выплату, а количество семей, которым выданы лишь свидетельства на право получения социальной выплаты, при этом часть социальных выплат по предоставленным свидетельствам осуществлялась в следующем отчетном году или не осуществлялась вообще», – объясняется в отчете КСП.

В 2018 году на обе программы также выделили 4,6 млрд рублей. И по обеим после исполнения происходили похожие математические трюки с отчетностью, вот только корректировок плановых значений было меньше, потому что их сразу же установили с учетом опыта 2017 года. Но и это не помогло. Общее количество семей, которые должны были получить помощь по первоначальному плану, – 3772, а по факту – 1966. И по итогу года «Горжилобмен» снова отчитался о перевыполнении.

При этом на счету ГБУ «Горжилобмен» перманентно оставалось непотраченное. Деньги просто лежали без дела. «По рассчету комиссии КСП, проценты на остатки, находящиеся в проверяемый период на лицевом счете ГБУ «Горжилобмен», при условии нахождения их на банковском счете могли бы составить: в 2017 году — в сумме не менее чем 230 млн рублей, в 2018 году — в сумме не менее 250 млн рублей, в 1-м полугодии 2019 года — в сумме не менее 300 млн рублей (исходя из размера ключевой ставки)», — подсчитали в КСП.

Как объяснили «Фонтанке» в ГБУ «Горжилобмен», не совсем правильно рассматривать деятельность учреждения так, как это сделали в КСП. Насчет постоянного остатка по счету в учреждении говорят: это связано с самим механизмом получения соцвыплаты. А он таков: человек получает сертификат на право ее получения (он действителен 12 месяцев). Чтобы получить деньги, горожанин должен выполнить свою часть обязательств по программе, например найти подходящее жилье, под которое он получает выплату. Иногда люди получают свидетельство в одном году, а за деньгами приходят в следующем, а иногда и вовсе не приходят. Поэтому, мол, деньги и хранятся на счете ГБУ.

Плановое уменьшение количества семей, которым будет оказана помощь, в «Горжилобмене» объясняют тем, что на момент формирования исходного плана никто не знает точного размера каждой выплаты, за которыми будут приходить гражданин. Это определяется исходя из конкретных обстоятельств. В итоге выделенных денег на всех не хватает.

Отдельного внимания КСП удостоилось то, что при снижении количества семей, которым предполагалось помочь, не были снижены объемы финансирования. У жилкома нашлось объяснение на это: перманентное подорожание жилья. Вот только в КСП этим не удовлетворились, проверили цифры и увидели, что в 2017 году количество семей сократили на 30%, а стоимость жилья выросла на 3,2%. В 2018 году из плана вычеркнули 26% семей, а жилье подорожало на 10,5%. По подсчетам КСП, за 2 года более 3,5 тысяч семей не получили социальных выплат, положенных им программами. В «Горжилобмене» парируют: между уменьшением количеством семей и увеличением стоимости жилплощади нет прямой зависимости 1 к 1.

Легко читается возмущение КСП в строках, посвященных контролю «Горжилобмена» со стороны комитета. Отмечается: за 2017–2018 год учреждению было выделено 12,59 млрд рублей для 11 407 семей. Жилищный комитет за этот период провел одну-единственную проверку учреждения и не выявил нарушений .





В 2020 году в бюджете Петербурга предусмотрено 1,5 млрд рублей на программу «Молодежи — доступное жилье» и 3,1 млрд рублей для расселяющихся из коммуналок. При этом, по данным КСП, в очереди за выплатой по этой программе на первое января 2019 года было 17 260 семей. Учитывая, что в среднем каждый год помощь получают 1164 семьи, потребуется еще минимум 15 лет. Это в том случае, если список не пополнится. Ну или если городские власти не найдут новые подходы к проблеме.

По постановлению правительства в течение 10 дней ГБУ «Горжилобмен» и жилищный комитет должны в письменном виде направить свои предложения курирующему вице-губернатору (в данном случае это Николай Бондаренко). Он, в свою очередь, должен через 10 дней после получения этого плана инициировать совещание, на котором этот план будет либо утвержден, либо доработан. Через год, не позднее 1 апреля, комитет государственного финансового контроля и администрация губернатора должны будут доложить главе города о результатах.

«Учитывая срок окончания целевых жилищных программ, планируется рассмотреть вопрос об их продлении, в том числе с внесением изменений в порядок их реализации. Результаты проверки КСП поступили в Жилищный комитет 04.02.2020. В настоящее время планируется проведение совещаний с представителями Жилищного комитета, КСП, «Горжилобмена», прокуратуры для анализа замечаний и их совместной проработки. По результатам проведенной работы будут выработаны предложения по изменению порядка и условий оказания содействия гражданам в рамках данных программ, в том числе с учетом замечаний и предложений КСП», – сообщили в жилищном комитете. Собеседники «Фонтанки» в администрации предположили: жилком будет отстаивать свою методику подсчета.

При этом стоит отметить, что многие из тех, кто отвечал за ситуацию в «Горжилобмене» в проверяемый период, уже не трудятся в Смольном. Валерий Шиян, возглавлявший жилком с 2015-го по март 2019 года, уже ушел в отставку с формулировкой: «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018–2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга». Его профильный зам Марина Орлова уволилась осенью 2019 года. ГБУ «Горжилобмен» с 2016 года и по настоящее время возглавляет Сергей Филимонов.

Громкие результаты проверок КСП редко приводят к кардинальным переменам в обращении с бюджетными средствами. Скорее исключение, например, уголовное дело, в рамках которого был задержан гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, оно было возбуждено как раз по материалам проверки КСП. А вот результаты проверки МО «Смольнинское», где счетная палата нашла 520 нарушений на 95 млн рублей, не выстояли в суде, который занял позицию муниципального округа.

Еще один пример – изучение КСП деятельности Городского центра управления парковками. Аудиторы обнаружили, что учреждение выплачивает 34 млн рублей зарплат сотрудникам, которые составляют проекты протоколов за нарушение правил платной парковки в центре города. В связи с тем, что механизм сбора штрафов за неоплаченную парковку так и не заработал, в КСП посчитали избыточным содержание штата сотрудников, составляющих не имеющие никакой силы бумажки. Однако Городской центр управления парковками продолжил составлять проекты протоколов.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»