Планшеты для Всероссийской переписи всё-таки закупит «Ростелеком». Они будут на 100% российскими

Планшеты для Всероссийской переписи населения 2020 года предоставит «Ростелеком». Поставка 360 тысяч отечественных устройств для переписчиков на общую сумму, не превышающую 7,2 млрд рублей, фигурирует в изменённом госконтракте, согласованном советом директоров компании с Росстатом.

О цифровом партнёрстве 5 февраля сообщает РИА Новости. В ноябре оператор выбрал на конкурсе двух поставщиков планшетов производства КНР, но в декабре отменил эту закупку.

«В связи с решением правительства РФ проводить Всероссийскую перепись населения 2020 года с использованием программно-аппаратных комплексов (ПАК) отечественного производства совет директоров "Ростелекома" согласовал связанные с этим изменения в госконтракте, который заключен с Росстатом», – пояснили в пресс-службе «Ростелекома».

Заключить договоры компания собирается с двумя отечественными вендорами – ООО «Байтэрг» и ООО ПК «Аквариус». Их порекомендовало Министерство промышленной торговли России. Планшеты будут оснащены российской операционной системой «Аврора».





Первая в истории России цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Статистики соберут данные о составе семей и условиях проживания, языках, национальном составе, занятости и образовании. Ответить на вопросы переписи можно будет на сайте или в мобильном приложении госуслуг, в ближайшем МФЦ или дома, с помощью переписчика.

Ранее в паблике переписи во «ВКонтакте» разразился скандал из-за комментария модератора о том, что русские – «не этнос».