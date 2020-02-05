Происшествия
Лавина в Турции накрыла снегоуборщик и столкнула автобус в 40-метровый обрыв
Второй день продолжаются спасательные работы в турецкой провинции Ван, расположенной на востоке страны. Там в результате схода лавины погибли как минимум 5 человек. Об этом 5 февраля сообщает местное агентство Anadolu Ajansi.
Лавина накрыла трассу Ван – Бахчесарай вечером 4 февраля. В этот момент на дороге работала снегоуборочная машина, за ней ехал микроавтобус с 10 – 15 пассажирами. Массы снега накрыли снегоуборщик и столкнули автобус вниз в 40-метровый обрыв.
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Семь человек найдены живыми, пятеро – мёртвыми. Шесть человек из автобуса находятся в медицинских учреждениях. Предположительно, под снегом могут находиться ещё два человека. В спасательной операции принимают участие около 200 человек.
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Водителю снегоуборщика удалось разбить стекло и выбраться из заваленной лавиной машины. Выбравшись на поверхность, он стал искать двигавшийся следом автобус, в котором до этого видел детей. Не найдя его, он отправился пешком в ближайший населённый пункт. Сейчас он в больнице.