Лавина в Турции накрыла снегоуборщик и столкнула автобус в 40-метровый обрыв

Второй день продолжаются спасательные работы в турецкой провинции Ван, расположенной на востоке страны. Там в результате схода лавины погибли как минимум 5 человек. Об этом 5 февраля сообщает местное агентство Anadolu Ajansi.

Лавина накрыла трассу Ван – Бахчесарай вечером 4 февраля. В этот момент на дороге работала снегоуборочная машина, за ней ехал микроавтобус с 10 – 15 пассажирами. Массы снега накрыли снегоуборщик и столкнули автобус вниз в 40-метровый обрыв.

Семь человек найдены живыми, пятеро – мёртвыми. Шесть человек из автобуса находятся в медицинских учреждениях. Предположительно, под снегом могут находиться ещё два человека. В спасательной операции принимают участие около 200 человек.





Водителю снегоуборщика удалось разбить стекло и выбраться из заваленной лавиной машины. Выбравшись на поверхность, он стал искать двигавшийся следом автобус, в котором до этого видел детей. Не найдя его, он отправился пешком в ближайший населённый пункт. Сейчас он в больнице.



