В Смольном объяснили уборку невидимого снега на улицах Петербурга. Это «коллективная работа по летнему варианту»

В комитете по благоустройству прокомментировали загадочную работу уборочной техники на улицах города. Ранее в сети появилось несколько сцен уборки «невидимого» снега.

Очередное такое видео распространяется в Интернете 5 февраля. На нем видно, как трактор движется за грузовиком, подъезжает к кузову и опорожняет туда пустой, на первый взгляд, ковш.

В комблаге пояснили, что точно такая же технология применяется и летом: «ручники», которые двигаются параллельно грузовику, собирают грязь в лотковой зоне и грузят ее в ковш, оттуда все пересыпают в кузов.

Напомним, в конце года Смольный разыграл 18 контрактов на содержание улично-дорожной сети в первом полугодии 2020 года по числу районов. Таким образом распределили 6,2 млрд рублей. В приложении к конкурсной документации описан технологический процесс, большая часть посвящена правилам очистки дорог от снега и льда. Однако зима-2019/2020 в городе пока проходит почти бесснежно.



