Ryanair отменил летние рейсы из Лаппеенранты в Грецию из-за нехватки самолетов

Ирландский лоукостер Ryanair отменил полёты по направлению Лаппеенранта – Афины из-за нехватки самолётов. Об этом 5 февраля сообщает Yle со ссылкой на авиакомпанию.

«Поставки компании первых лайнеров Boeing 737 MAX постоянно откладывались со второго квартала 2019 года. Теперь, скорее всего, они вряд ли поступят нам до сентября-октября 2020 года», – говорится в квартальном отчёте Ryanair.

Перевозчик сообщил об отмене рейсов в Афины пассажирам, которые уже купили билеты.





Ещё в декабре 2019-го – январе 2020-го деньги за билеты вернули и тем, кто забронировал полёт в Салоники. При этом ещё осенью 2019 года директор аэропорта Лаппеенранты Эйя Йоро в разговоре с «Фонтанкой» утверждала, что существующие направления пользуются популярностью и часто бывают полностью распроданы. В среднем каждый второй пассажир – из России.

Новый летний сезон в два греческих города должен был стартовать в апреле. Круглогодичные рейсы в Берлин, Милан (Бергамо) и Будапешт остаются. В марте из Лаппеенранты и Хельсинки в Вену начинает летать Lauda, «дочка» Ryanair.

Ранее сообщалось, что Ryanair проявил интерес к полетам из Пулково в рамках седьмой степени свободы воздуха. Лоукостер WizzAir уже объявил о запуске маршрутов в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест из Петербурга.